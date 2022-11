l'intervento del deputato nazionale cannata

Preoccupa lo stallo sulla gestione per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa dopo che è scaduto l’incarico da commissario del prefetto di Siracusa. Il mandato, che era stato prorogato, si è chiuso il 6 novembre ma più tempo passa maggiore è il tempo che si dovrà impiegare per far ripartire la macchina amministrativa assolutamente indispensabile per realizzare il nuovo ospedale.

“Incarico ancora al prefetto”

Il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, che, contestualmente, ricopre la carica di parlamentare regionale, in attesa di decidere se scegliere Roma o Palermo, spinge perché l’incarico torni ad essere affidato al prefetto.

“Ho già parlato con l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e con il presidente Renato Schifani per porre alla loro attenzione il caso del nuovo ospedale di Siracusa. È cessato il regime commissariale per la progettazione e la realizzazione del nuovo nosocomio, ma bisogna procedere spediti e affidare nuovamente l’incarico di commissario, valutata la disponibilità, al prefetto Giusi Scaduto che ha svolto un grande lavoro in questi anni. La Regione ne è a conoscenza e adesso anche a livello nazionale stiamo lavorando per arrivare a una norma in grado di proseguire velocemente come avvenuto per il ponte di Genova”.

“Gestione provvisoria all’Asp”

Secondo Cannata, la gestione provvisoria potrebbe essere affidata all’Asp di Siracusa “usando gli ordinari poteri affidati all’azienda sanitaria invece di seguire procedure snelle e veloci come quelle adottate per la ricostruzione del ponte di Genova attraverso il commissario”.

“L’ospedale di Siracusa è fondamentale per tutta la provincia – conferma Cannata – un’opera per cui abbiamo lavorato molto e incessantemente in questi anni in cui la sanità è stata protagonista, nostro malgrado per via del covid. Sono tante le criticità del nostro territorio, come dimostrato dalla vicenda Isab Lukoil, e la nostra attenzione è alta su tutte le questioni di interesse del territorio e per questo lavoriamo per portare a casa, per la nostra provincia di Siracusa, risultati importanti. E un nuovo ospedale non può che essere prioritario per tutti noi”.