emendamento nel dl proroghe

“Approvato nel dl proroghe un emendamento bipartisan (FdI, PD, 5S), firmato da Russo, Orsomarso, Maffone, Nicita, Floridia, per la proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e il commissariamento, al 31 dicembre 2024”.

I passaggi tecnici

Ne dà notizia il senatore del Pd, Antonio Nicita, per cui si tratterebbe di un passaggio tecnico fondamentale, soprattutto dopo la chiusura del mandato del precedente commissario, l’ex prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ora a Lucca. La realizzazione del nuovo ospedale è stata concepita con la formula commissariale, mutuata dalle procedure rapide adottate per la costruzione del ponte di Genova, per cui è necessario proseguire su questa strada e conclusi i 3 anni era necessaria una proroga.

Il deputato del M5S Scerra

“Stiamo seguendo con determinazione ed impegno l’importante vicenda, sin dalle prime mosse. Nel corso degli ultimi anni il Movimento 5 Stelle ha dato sostegno e supporto leale ai provvedimenti che hanno permesso, in successione, di ottenere prima il metodo commissariale per semplificare l’iter delle fasi propedeutiche all’avvio dei lavori e poi di reperire i primi 200 milioni di euro per l’opera. Un lavoro che abbiamo lealmente condiviso con i colleghi delle altre forze politiche” spiega il parlamentare del M5S, Filippo Scerra.

Si procede verso la gara

La Regione ha dato il via libera alla redazione del progetto in variante urbanistica sul nuovo ospedale di Siracusa.

Le verifiche

Sono già in corso le verifiche di legge sul completamento dello studio di fattibilità tecnico ed economica (seconda fase) presentato in data 11 aprile 2022 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) – con mandatario lo studio Plicchi di Bologna – incaricato dei servizi di ingegneria.

Nuova conferenza dei servizi

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti, tecnici ed economici, si procederà alla convocazione di una nuova conferenza di servizi per l’acquisizione dei prescritti pareri e autorizzazioni di competenza di diverse Amministrazioni.

Sono, altresì, in corso di predisposizione gli adempimenti previsti in materia di procedure espropriative.”Si sta lavorando – sottolinea il Commissario straordinario – con grande impegno e determinazione, in una cornice di piena sinergia istituzionale, per il raggiungimento del comune obiettivo: individuare l’esecutore dell’opera entro il 2022″