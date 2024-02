il presidente dei deputati azzurri all'ars

“Spiace notare che il collega Carta, solitamente molto attento e bilanciato nell’uso delle parole nella sua attività parlamentare, questa volta sia in corso in uno scivolone”.

Il presidente dei deputati di FI

Lo afferma Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars, che replica alle dichiarazioni del deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, il quale, in merito ai fondi per il nuovo ospedale di Siracusa, ha messo in dubbio il finanziamento di 100 milioni, con le risorse ex articolo 20, annunciato lunedì a Siracusa dal presidente della Regione, Renato Schifani.

“I fondi ci sono”

“Il presidente Schifani – ha detto Pellegrino -è stato molto chiaro e preciso nel dettagliare come il Governo regionale intende reperire le risorse per il nuovo ospedale di Siracusa. Ha anche detto che per la parte mancante di circa 47 milioni di euro è plausibile l’utilizzo di risorse di Fondo Sanitario Regionale nonché l’eventuale ricorso a forme di Project financing per alcuni dei servizi accessori, non di area sanitaria, della nuova struttura ospedaliera”.

“Colleghi di maggioranza non facciano polemiche”

Il presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars ha lanciato un appello. “Mi auguro che soprattutto i colleghi della maggioranza si astengano da ulteriori inutili polemiche come quelle portate avanti da alcuni rappresentanti dell’opposizione, e invece si uniscano allo sforzo comune per risolvere il problema è portarlo definitivamente a soluzione, perché è questo ciò che i cittadini di Siracusa e di tutta la Sicilia sud orientale ci chiedono”.

Carta, “fondi per Palermo non per Siracusa”

Il deputato regionale del Mpa, però, non ci sta e rilancia. “Tali risorse, sempre secondo – dice Carta – quanto riportato dal Documento unico di programmazione degli investimenti sanitari in Sicilia sono integralmente impegnate per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria riferite alla Città metropolitana di Palermo e dunque inutilizzabili per altri interventi”. Inoltre, “gli approfondimenti che ho ritenuto doveroso condurre, sia nella qualità di parlamentare regionale che di amministratore locale del territorio su cui dovrebbe sorgere l’opera strategica, hanno permesso di individuare risorse che non risultavano menzionate nel citato documento per complessivi 155 milioni di euro, frutto di assegnazioni disposte con DM 20 luglio 2022 e dunque anteriore al DUPISS, eppure in queste non menzionate”.

Fratelli d’Italia

“Venerdì 1 marzo alle 12 la Giunta regionale ha posto al primo punto dell’Ordine del Giorno la proposta di accordo di programma integrativo del II stralcio di 100 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Come abbiamo detto nei giorni scorsi e annunciato dal presidente della Regione Renato Schifani lo scorso lunedì, si dà seguito con un atto concreto che spegnerà definitivamente ogni perplessità”. A dichiararlo i deputati di Fratelli d’Italia alla Camera, Luca Cannata, e all’Ars, Carlo Auteri.