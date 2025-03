“Il Nucleo di Valutazione del Ministero della Salute ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa”. Lo annunciano i parlamentari nazionali di FdI, Luca Cannata, del M5S, Filippo Scerra, e dei deputati Ars del M5S, Carlo Gilistro, e di Forza Italia, Riccardo Gennuso, per cui si è sbloccato l’iter per la costruzione della struttura.

Cannata, “gara entro il 2025”

“Ora si può procedere alla sottoscrizione dell’accordo tra Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Regione Siciliana, per poi arrivare al progetto esecutivo, agli espropri e infine alla gara d’appalto, che si punta a bandire entro la fine dell’anno” . In sostanza, si sbloccano i circa 372 milioni necessari per procedere alla realizzazione dell’opera.

“Da parte mia – conclude Cannata – continuerò a seguire e vigilare su ogni passaggio affinché Siracusa possa avere finalmente un ospedale all’avanguardia, capace di rispondere con qualità ed efficienza alle esigenze di cura del territorio. È un risultato atteso da anni, che oggi prende sempre più forma grazie a un lavoro di squadra serio e determinato”.

Perché c’era stato l’intoppo

Il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, ed il parlamentare regionale del M5S, Carlo Gilistro, hanno spiegato le ragioni per cui il Nucleo di valutazione si era arenato, l’ultima volta poco meno di una settimana fa. “Nelle due precedenti riunioni, l’ente di controllo aveva dovuto bloccare la sua analisi, prima per l’assenza di informazioni tecniche sulla qualificazione della struttura (Dea II Livello) e sui posti di terapia intensiva; e poi per una incompleta documentazione su allestimenti e macchinari da collocare nella struttura ospedaliera”.

“Il prossimo passo adesso sarà la firma dell’Accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana. Va da sé che ci attendiamo che la firma arrivi nel giro di poche settimane, mettendo così la struttura commissariale nelle condizioni reali per poter finalmente accelerare l’iter speciale concesso cinque anni addietro per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”, concludono Scerra e Gilistro.

Gennuso, “serve parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici”

“Un passo importante per il nuovo ospedale di Siracusa dopo l’ok arrivato dal Nucleo di Valutazione riunito a Roma, adesso tocca aspettare il parere positivo del Consiglio superiore dei Lavori pubblici” Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso dopo gli ultimi aggiornamenti che arrivano sul futuro del nuovo ospedale di Siracusa. “Regione Siciliana e Asp di Siracusa hanno risposto con estreme velocità alle richieste arrivate da Roma – aggiunge Gennuso – riuscendo a rispondere alle domande del Ministero della Salute. C’è un grande impegno in questa direzione: Siracusa e provincia meritano una struttura ospedaliera all’avanguardia che sappia rispondere alle esigenze sanitarie dei suoi cittadini. Sono continue le sollecitazioni del presidente Renato Schifani al Consiglio superiore dei lavori pubblici così da poter dare un’ulteriore accelerata all’iter”.