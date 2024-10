interrogazione del deputato nazionale scerra

Il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, solleva dubbi sulla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Il nodo sono i soldi, “mancano conferme sull’effettivo stanziamento” sostiene il parlamentare che ha presentato una interrogazione “urgente al Ministro della Salute ed al Ministro dell’Economia”.

I costi del nuovo ospedale

I costi per l’opera, un ospedale Dea di secondo livello, sono lievitati: da 300 a 347 mila euro, come indicato dall’ex commissario, Giusi Scaduto, prima del passaggio di consegne all’attuale commissario, l’ingegnere Guido Monteforte ma con l’aggiornamento dei prezzi del 2024 ci sarà un ulteriore ritocco, fino a giungere alla quota di 372 mila euro come, peraltro, dichiarato dal parlamentare nazionale del M55.

Il risiko sulle risorse

Di soldi disponibili ce ne sono 300, di cui 200 frutto dell’Accordo di programma tra Stato e Regione, altri 100, provenienti dai fondi ex articolo 20. Secondo quanto prospettato dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dal commissario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone i restanti milioni si recupererebbero in due modi: con il ribasso d’asta e la cessione, attraverso la formula del project financing, di alcuni servizi secondari ai privati, come il parcheggio.

Per il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, la quota mancante, 72 milioni, è avvolta in una nebulosa: “per 47 mancherebbe l’ok dall’assessorato regionale allo stanziamento da parte dell’Asp, e 27 milioni per i quali la Regione dovrebbe fare un ultimo passaggio”.

Servono indicazioni precise

“Servono indicazioni precise, oggi come mai prima, per sottrarre al gioco delle dichiarazioni incrociate passaggi decisivi come, in particolare, la disponibilità delle risorse necessarie: ecco perché chiarire quali ed in quali termini sono effettivamente utilizzabili per il nuovo ospedale di Siracusa” aggiunge il deputato nazionale del Cinquestelle.

Senza copertura non si può appaltare l’opera

L’incertezza delle risorse, come è di tutta evidenza, incide e non poco sulla fattibilità dell’opera. Del resto, il Codice degli appalti prevede che non possono essere appaltate opere pubbliche se non sono disponibili tutte le risorse.

I passaggi

Nel novembre dello scorso anno, la Conferenza dei servizi diede il via libera al progetto definitivo redatto dalla Rti per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. I passi successivi sarebbero stati 3: il trasferimento dello stesso progetto alla Commissione regionale dei Lavori pubblici, la redazione del progetto esecutivo e poi la gara.