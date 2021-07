le indagini sull'accoltellamento

Le indagini sull’omicidio del nigeriano di 30 anni

L’uomo è stato accoltellato al culmine di una lite

Escluso un regolamento di conti tra gang

Sembrerebbe escluso un regolamento di conti nell’omicidio di ieri pomeriggio che ha visto come vittima un nigeriano di 30 anni, vittima di un accoltellamento avvenuto nella zona di vie Re Ierone II, nel cuore di Siracusa. Sono tutt’ora in corso le ricerche dell’assassino, che, dalle informazioni in possesso alla polizia, a capo delle indagini, dovrebbe essere uno straniero, presumibilmente un connazionale.

Le indagini

Gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, nell’analizzare il delitto e le sue modalità, tenderebbero ad escludere un piano per eliminare la vittima, che, peraltro, non ha alle spalle dei precedenti penali, insomma non fa parte di qualche gang. L’ipotesi prevalente, almeno per il momento, è che i due abbiano avuto una lite dai toni piuttosto accesi ,culminata con l’accoltellamento.

La ricerca di aiuto della vittima

Il trentenne, rimasto ferito, avrebbe percorso alcuni metri a piedi, forse per cercare aiuto, fino a quando si è accasciato, quasi agonizzante. Sono stati i passanti a prestare le prime cure al ferito ma sembrava abbastanza chiaro che per il nigeriano non c’era molto da fare: sono arrivati nell’arco di qualche minuto i medici del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo ma le ferite erano troppo gravi, i fendenti inflitti dall’aggressore hanno toccato organi vitali, per cui la sorte del nigeriano era segnata.

Le testimonianze

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti delle Volanti che hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire quanto accaduto e soprattutto per tentare di tracciare l’identikit dell’autore del delitto.

Le ricerche dell’assassino

Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e dai filmati il personale della Squadra mobile conta di avere delle indicazioni utili, non solo per risalire all’identità dell’assassino ma anche la sua direzione di fuga. Le ricerche sono concentrate nella zona della Borgata dove sono presenti diverse comunità di stranieri.