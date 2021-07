indagini della polizia

Omicidio nella zona di via Re Ierone II a Siracusa

Morto per accoltellamento un uomo di circa 30 anni

La vittima è nigeriana ed è scattata la caccia al responsabile

E’ morto dopo essere stato accoltellato un uomo di circa 30 anni, di nazionalità nigeriana, aggredito nel tardo pomeriggio nella zona di via Re Ierone II, nel cuore di Siracusa.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti di polizia, la vittima avrebbe avuto uno scontro, probabilmente con un connazionale, che avrebbe avuto con se un coltello. Sarebbe stato colpito più volte, poi il trentenne si è accasciato e sono stati alcuni passanti ad accorgersi che le sue condizioni erano piuttosto gravi.

Soccorso dai passanti

Era agonizzante per via di quei fendenti che lo hanno centrato in alcuni organi vitali e nonostante i tentativi del personale del 118 non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere ma sono state avviate le ricerche da parte delle Volanti e della Squadra mobile di Siracusa per provare a rintracciare il responsabile.

Caccia all’assassino

Non è chiaro, per il momento, in che modo l’autore dell’omicidio è scappato, se a piedi o a bordo di un mezzo, fatto sta che le ricerche sono concentrate nel quartiere della Borgata dove è presente una comunità di nigeriani. Da chiarire anche le cause che hanno portato al delitto, in ogni caso la polizia sta passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per provare a ricostruire la dinamica dell’aggressione e poi tentare di identificare l’assassino.

Giallo a Lentini

Si infittisce il giallo a Lentini a seguito della scoperta del ritrovamento di un secondo cadavere dopo quello di una anziana di 80 anni, Francesca Oliva, rinvenuto nella tarda serata di sabato in un garage in via Murganzio. Poche ore fa, si è appreso che, nei giorni scorsi, è stato trovato dentro un appartamento di via Gorizia il corpo senza vita di una donna di 56 anni, Lucia Marino, figlia della pensionata.