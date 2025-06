Un ambulante di 37 anni è rimasto vittima di un omicidio a colpi d’arma da fuoco avvenuto intorno alle 18, in prossimità di un bar, in via Elorina, nella zona sud di Siracusa.

In ospedale

L’uomo, che commerciava cozze, è deceduto immediatamente, infatti è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stato sottoposto ad un intervento ma i medici hanno compreso subito che le sue condizioni erano gravi.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la vicenda: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato centrato al petto ma si attenderà l’esito dell’ispezione cadaverica prima e dell’autopsia poi per avere un quadro della situazione più chiaro. Sono stati sentiti alcuni testimoni, frattanto sono state prelevati alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare l’autore dell’agguato.