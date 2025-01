la sentenza del gup del tribunale di siracusa

Il Gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio stradale la conducente dell’auto che ha travolto ed ucciso Maddalena Galeano, la 17enne siracusana falciata il 17 gennaio del 2023 in via Monti, nel rione della Pizzuta, a Siracusa.

La dinamica

Secondo quanto emerso nella ricostruzione della Polizia municipale, la ragazzina, era in sella ad uno scooter, quando venne travolta dall’auto alla cui guida c’era l’imputata.

Il decesso e la donazione degli organi

La vittima fu trasportata in ospedale, a Catania, nel disperato tentativo di strapparla alla morte ma ogni tentativo si rivelò inutile. Tantissima la commozione per la sorte di Maddalena, i cui organi, su disposizione della famiglia, venne donati. La difesa dell’imputata aveva proposto il patteggiamento pari a 2 anni e 10 mesi poi rigettato dal gip