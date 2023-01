lunedì alle 15 i funerali

Si terranno lunedì alle 15 al Santuario della Madonna delle Lacrime i funerali di Maddalena Galeano, la 19enne siracusana, vittima di un tragico incidente stradale tra il suo scooter ed una macchina avvenuto martedì sera in via Luigi Monti, nel rione residenziale della Pizzuta.

Ultimo saluto a Maddalena

La scelta di disporli nel pomeriggio sarebbe stata decisa per consentire agli studenti, tra tutti quelli del liceo classico Gargallo dove era iscritta Maddalena che quest’anno avrebbe dovuto affrontare la maturità, di partecipare al rito funebre. La 19enne era molto nota, appassionata di sport e componente di una famiglia in vista a Siracusa, i Quercioli, storico gruppo imprenditoriale siracusano, che, per anni, in città ha gestito il servizio di nettezza urbana con interessi sparsi in tutto il territorio nazionale.

Il messaggio della scuola

Non si è spenta ancora l’emozione per la morte della ragazza, il liceo classico, in un post sulla sua pagina social, ha ricordato Maddalena.

“Tutta la comunità scolastica del Liceo Gargallo è profondamente scossa e ha cercato a lungo le parole per esprimere un dolore immenso e lacerante. Non si trovano adatte, perché è una perdita troppo grande Siamo tutti sconvolti, sofferenti, intensamente feriti, perché Maddalena era solare, piena di vita e di energia. Sarai sempre con noi, dolce Maddy, una parte del nostro cuore, il cuore del Gargallo” si legge nel messaggio della scuola. “Maddalena è la figlia di tutti, dolore immenso, straziante, un abbraccio ai genitori” scrive una donna in un altro post

Le indagini

La morte di Maddalena è avvenuta il mercoledì mattina in un reparto dell’ospedale San Marco di Catania dove i medici hanno tentato di strapparla alla morte ma aveva lesioni incompatibili con la vita. C’è una inchiesta per omicidio stradale, indagata è la conducente dell’auto che era sotto shock poco dopo l’impatto, avendo intuito che le condizioni di Maddalena erano davvero gravi. L’iscrizione nel registro degli indagati è, comunque, un atto dovuto, gli inquirenti dovranno accertare le responsabilità in questo ennesimo incidenti che ha spezzato una giovane vita.