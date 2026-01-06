Resti ossei sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura completamente carbonizzata scoperta nelle ultime ore in contrada San Demetrio, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa.

La vicenda del 35enne scomparso

Secondo le prime informazioni, il veicolo potrebbe appartenere a Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso nella giornata di ieri da Catania.

La localizzazione della macchina

L’auto è stata localizzata grazie a un sistema di tracciamento satellitare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, che hanno immediatamente delimitato l’area istituendo un cordone di sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni investigative.

Gli accertamenti con il medico legale

Sono in corso gli accertamenti tecnici e scientifici necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Alle verifiche partecipa anche il medico legale, incaricato di stabilire se i resti rinvenuti siano riconducibili all’uomo scomparso.

Le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.