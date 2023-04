Macabra scoperta, resti umani sulla spiaggia, forse sono di un migrante

Gaetano Scariolo di

07/04/2023

Delle ossa umane sono state rinvenute sulla spiaggia della Marza, nel territorio di Ispica, al confine tra Siracusa e Ragusa.

La scoperta dei passanti

La scoperta è avvenuta nelle ore scorse, dei passanti dopo essersene accorti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e durante i sopralluoghi sono stati scovati anche dei brandelli di vestiti.

Forse la vittima è un migrante

Gli inquirenti hanno avviato le indagini, non si esclude che quella possa possano essere un migrante, annegato durante una delle tante traversate in mare di queste ultime settimane. Si tratta di una ipotesi investigativa, al vaglio dei magistrati della Procura di Ragusa, che ha disposto il sequestro delle ossa.

Cadavere mutilato a Lampedusa

Un cadavere, senza testa e senza braccia, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato nei giorni scorsi, dai carabinieri, sull’arenile di Lampedusa.

La salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Era avvolto e legato in una coperta il cadavere ritrovato, dai carabinieri, a pochi metri dall’arenile di Baia Francese a Lampedusa.

La scoperta della salma

I militari dell’Arma sono stati allertati dalla Capitaneria di porto che ha avvistato la salma durante un giro di perlustrazione della costa. Non è stato possibile chiarire, al momento, il sesso di quello che è senza ombra di dubbio un migrante.

Stando alla conformazione del bacino e alle caratteristiche fisiche – 1,70 metro circa – potrebbe trattarsi di una donna, ma non c’è certezza. Il fatto che il cadavere fosse avvolto in una coperta lascerebbe ipotizzare un decesso durante la traversata e una forma di seppellimento in mare.

Un altro cadavere di un migrante

A Lampedusa, qualche giorno prima era stato trovato un altro cadavere di un migrante. La motovedetta Cp273 stava rientrando verso molo Favarolo, dopo aver soccorso 37 persone, quando è stato avvistato in acqua il corpo di un un giovane, tra i 20 ai 30 anni, in stato di saponificazione.

Appena mercoledì scorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa avevano recuperato, a Punta Alaimo,

zona Capo Grecale, il cadavere di una donna.