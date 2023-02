Nei pressi dell'isolotto di Lampione

Il cadavere di un uomo, privo della testa, è stato ripescato al largo di Lampedusa dai militari della guardia di finanza. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei pressi dell’isolotto di Lampione. Potrebbe essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nel canale di Sicilia.

La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana che era rimasta vuota dopo il trasferimento degli otto cadaveri che erano stati ritrovati su un barcone soccorso in acque Sar Maltesi.

In 24 ore 735 sbarcati a Lampedusa

Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati 735, i migranti giunti con 19 barchini, a Lampedusa. Un autentico tour de force per le motovedette della guardia costiera e delle fiamme gialle che hanno monitorato le acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie.

Tutti i migranti, fra cui donne e bambini, dopo l’approdo a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che, di fatto, è tornato in emergenza posti disponibili.

Arrivano 2,5 milioni per sostenere Lampedusa e Linosa

In arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 “in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti” lo scorso anno. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Presentato dalla Lega (primo firmatario il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo), è stato successivamente riformulato dal governo.

“Il gruppo di Forza Italia in Senato ha sostenuto e firmato un emendamento al Milleproroghe, riformulato dal governo, per destinare ai Comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022. E’ doveroso garantire concretamente la vicinanza dello Stato ai due Comuni della mia Sicilia, che da sempre con grande generosità e altruismo sono in prima linea per offrire aiuto a chi arriva sulle nostre coste”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

