In arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 “in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti” lo scorso anno. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Presentato dalla Lega (primo firmatario il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo), è stato successivamente riformulato dal governo.

Il plauso di Forza italia

“Il gruppo di Forza Italia in Senato ha sostenuto e firmato un emendamento al Milleproroghe, riformulato dal governo, per destinare ai Comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022. E’ doveroso garantire concretamente la vicinanza dello Stato ai due Comuni della mia Sicilia, che da sempre con grande generosità e altruismo sono in prima linea per offrire aiuto a chi arriva sulle nostre coste”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

Trasferiti 180 migranti

Un trasferimento di 180 migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, è stato effettuato con aereo di linea. Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, a gruppi di 60, andranno a Bari, Messina e a Crotone in attesa di essere ricollocati in Paesi Europei. Nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa sono rimaste 268 persone, fra cui 22 minorenni non accompagnati, un uomo vulnerabile, tre affetti da Covid-19 e una donna incinta.

E’ fuori pericolo ed è stato dimesso dal reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale dei bambini di Palermo il piccolo migrante di 9 mesi finito in acqua dopo un naufragio avvenuto davanti alle coste di Lampedusa il giorno dell’Epifania. A salvarlo, recuperando il corpicino dalle onde, sono stati gli uomini della Capitaneria di porto. Il barchino, partito da Sfax, in Tunisia, sul quale viaggiava insieme alla mamma, a 38 miglia dalla costa si era ribaltato ed era affondato. In quella circostanza furono recuperati pure i cadaveri di un uomo, una donna e un neonato ivoriano di circa 1 anno e mezzo.