Giallo nel Messinese, dove è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di una persona. Il ritrovamento risale alla sera di ieri, 16 febbraio ed è avvenuto a Merì, in piazza Italia ’90, da parte dei Carabinieri. Il corpo si trovava sul ciglio della strada ed era completamente carbonizzato. Non è ancora stato possibile identificare il cadavere visto che è irriconoscibile. Sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal pm della locale procura, Dora Esposito. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Al momento tutte le ipotesi sul ritrovamento del cadavere sono aperte, dall’omicidio al suicidio.

Un cadavere nel mare di Lampedusa senza la testa

Il cadavere di un uomo, privo della testa, è stato ripescato al largo di Lampedusa dai militari della guardia di finanza. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei pressi dell’isolotto di Lampione. Potrebbe essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nel canale di Sicilia. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana che era rimasta vuota dopo il trasferimento degli otto cadaveri che erano stati ritrovati su un barcone soccorso in acque Sar Maltesi.

Giallo su un cadavere in casa a Floridia

Un altro giallo sul ritrovamento, avvenuto nelle ore scorse, di un cadavere dentro un casa, a Floridia, nel Siracusano. La vittima è un pensionato e le indagini sono condotte dai carabinieri che, nel corso del controllo nell’appartamento, hanno notato le condizioni dell’abitazione: alcuni arredi erano a soqquadro. Si è pensato ad una possibile colluttazione al termine della quale l’anziano avrebbe perso la vita ma i militari hanno appurato che non vi erano segni di effrazioni alla porta o alle finestre. Non è escluso che il pensionato, forse colto da un malore, potrebbe aver cercato aiuto e nella concitazione potrebbe aver danneggiato alcuni arredi. L’altra ipotesi è che possa avere aperto la porta al suo aggressore, che, evidentemente conosceva, ma questa supposizione sembra non aver molta concretezza. In cima, c’è il decesso per cause naturali.