l'assessore alle politiche sociali di siracusa fornisce i dati

“Sono oltre venti i braccianti agricoli già arrivati all’ostello di Cassibile ma il numero è destinato ad aumentare nel corso delle prossime ore”.

Lo afferma a BlogSicilia l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Siracusa, Concetta Carbone, a poche ore dall’apertura del centro, situato in via dei Timi, a Cassibile, a sud di Siracusa, inaugurato un anno fa per ospitare la manodopera che lavorerà nelle aziende agricole della zona per la raccolta della patata.

Nel complesso, la struttura, dotata di 17 unità abitative, potrà contenere 80 braccianti, naturalmente con contratti regolari d’impiego. Nelle ore scorse, un Comitato di residenti di Cassibile aveva sollecitato l’apertura dell’ostello perché nella frazione si era create delle piccole tendopoli realizzate dai migranti.

Gestione provvisoria del Comune

“La riapertura- dichiara l’assessore alle Politiche sociali Concetta Carbone- sarà a gestione comunale per qualche settimana, in attesa dell’intervento regionale che attraverso il programma Su.Pr.Eme. Italia, da maggio, assicurerà il servizio di gestione”.

“Non abbiamo costi”

Secondo quanto sostenuto dall’assessore alle Politiche sociali, “Il Comune gestirà il centro a costo zero, grazie alla disponibilità delle associazioni e del nostro personale”.

Non saranno forniti pasti

La gestione provvisoria del Comune di Siracusa non prevede la fornitura di cibo per i migranti, dovranno provvedere con i propri soldi al cibo ma dopo che la Regione decreterà il vincitore dell’avviso il nuovo gestore provvederà ai pasti ed altri servizi. “Noi – dice a BlogSicilia l’assessore alle Politiche sociali, Concetta Carbone – stiamo provvedendo al cambio delle lenzuola”.

Le associazioni in campo

Diverse le associazioni che collaboreranno in queste settimane: Caritas, Croce Rossa Italiana, Flai Cgil, Oim, Proxima, l’Associazione nazionale dei Carabinieri in congedo, e lo Sportello Salute Isim per la sicurezza sanitaria del campo.

“Un ringraziamento- conclude Concetta Carbone- anche alla Prefettura e tutte le forze dell’ordine, al comando della Polizia municipale e della stazione dei Carabinieri di Cassibile per il supporto costante”.

Mensa e lavanderia per il 2023

L’ostello dei migranti, grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo nazionale, nel prossimo anno sarà dotato di altri due servizi: la mensa e la lavanderia.