intervento dei vigili del fuoco di siracusa

I vigili del fuoco hanno disposto lo sgombero di sei famiglie che vivono in una palazzina situata in via Cavour, in Ortigia, il centro storico di Siracusa. In quello stesso stabile vi sono anche due attività commerciali, tra cui un ristorante ed un supermercato.

L’allarme è arrivato nel tardo pomeriggio e così le squadre dei pompieri hanno compiuto un sopralluogo, al termine del quale sarebbero state riscontrate delle criticità. Una condizione che ha costretto i soccorritori a chiedere ai residenti di prendere tutto quel che potevano per uscire poiché sarebbero concrete le ipotesi di problemi di staticità. La zona, infatti, è stata transennata.