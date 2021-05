il bando pubblicato sul sito del municipio

Il Comune di Priolo mette a disposizione un contributo ai titolari delle palestre

Il contributo è legato all’organizzazione di un evento

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune

Il Comune di Priolo ha deciso di sostenere i proprietari delle palestre, la cui attività sono state praticamente polverizzate dalla pandemia e dalla relative chiusure.

Il bando per il contributo

E’ stato pubblicato sul sito del Municipio “il bando pubblico di indagine conoscitiva per la concessione di contributi a sostegno di associazioni, a parziale ristoro delle spese derivanti dall’emergenza Covid19 per la realizzazione di manifestazioni sportive e culturali”. Lo affermano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore allo Sport e alla Cultura, Patrizia Arangio. Potranno presentare domanda tutte le associazioni sportive, culturali e palestre che hanno sede legale e svolgono attività sul territorio di Priolo Gargallo.

Non indicata una cifra

Come spiegato dal Comune di Priolo, per il momento, non è stata inserita una cifra complessiva del contributo, in quanto l’amministrazione intende prima sapere quante istanze saranno presentate ed a quel punto si stabiliranno le somme da stanziare. Non sono dei ristori, infatti, per avere il finanziamento i titolari delle palestre dovranno presentare un progetto relativo ad una manifestazione da organizzare a Priolo nel rispetto delle norme anti Covid19.

“Palestre importanti”

“Importante e prezioso – commenta l’assessore Arangio – è stato il lavoro di sinergia tra politica e ufficio, per dare risposte celeri alle categorie in oggetto. In tempi brevi siamo riusciti a mettere a punto questo bando. Non possiamo permetterci di avere un paese svuotato, senza associazioni e con palestre chiuse”.

“Con questa iniziativa – sottolinea il sindaco Gianni – intendiamo far sentire la nostra vicinanza al mondo dell’associazionismo e delle palestre. Offriremo un contributo per le spese sostenute durante il periodo di chiusura, a fronte di un impegno, da parte dei beneficiari, a realizzare manifestazioni e spettacoli per il nostro paese”.