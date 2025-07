Paura stamane a Solarino, nel Siracusano, per l’incendio di una macchina avvenuto nell’area di un distributore di benzine, in prossimità dell’ingresso del piccolo centro.

La ricostruzione

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il conducente del mezzo si sarebbe accorto del fumo mentre stava guidando ed a quel punto avrebbe pensato bene di fermare il veicolo in un’area di servizio, un luogo certamente poco sicuro. Le forze dell’ordine stanno, comunque, verificando se davvero le cose sono andate in questo modo, in ogni caso il rogo è stato domato e non ci sarebbero state conseguenze.