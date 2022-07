fatto accaduto all'arenella, zona balneare di siracusa

E’ stata danneggiata la passarella montata sulla spiaggia dell’Arenella, a Siracusa, per agevolare l’ingresso in acqua dei disabili e di altri che hanno difficoltà di deambulazione.

Danni a passarella per disabili

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, dei bagnanti, non trovando spazio sull’arenile, hanno preferito smontare della parti della struttura per poter piantare il proprio ombrellone e sistemare i teli. Le foto sono finite sui social ed è montata l’indignazione per l’accaduto: il danno, infatti, precluderà ai disabili di dirigersi verso il mare.

La protesta sui social

“E niente siamo dei trogloditi. Siracusa, Arenella: la passerella per chi ha difficoltà motorie smontata da qualcuno a cui da fastidio!!! E ci sono degli intelligentoni ( si sentono spacchiosi) che per comodità ci mettono sopra i propri asciugamani” racconta una testimone che ha postato le foto sui social