l'allarme dei residenti

Due giorni fa, a seguito del malore accusato da un bagnante morto nel volgere di pochi minuti, il conducente dell’ambulanza è stato costretto a compiere molte manovre prima di consentire al personale medico di prestare le cure alla vittima.

Ambulanza bloccata

La scena si è ripetuta il giorno successivo nell’area del parcheggio dell’Arenella, zona balneare a sud di Siracusa, tra le più gettonate dai bagnanti, con un’altra ambulanza rimasta bloccata tra le tante auto lasciate senza alcun criterio.

“Si è rischiato – racconta un residente dell’Arenella – una seconda tragedia in poco meno di 24 ore. Da tempo lanciamo l’allarme al Comune su questa situazione: i veicoli vengono parcheggiati a casaccio, impedendo soprattutto il transito dei mezzi di soccorso e di quelli dell’azienda della nettezza urbana. Si è riusciti a far passare l’ambulanza grazie al personale di un istituto di vigilanza che ha iniziato a suonare e per fortuna uno dei proprietari si è accorto del pericolo, spostando l’auto”.

Piattaforma pericolante

Inoltre, a ridosso del parcheggio c’è una piattaforma in cemento armato che è pericolante, come denunciato da tempo dagli stessi residenti.