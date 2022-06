l'allarme dei residenti della zona balneare di siracusa

Un parcheggio di moto nella piattaforma pericolante che sovrasta la spiaggia dell’Arenella, zona balneare a sud di Siracusa.

Parcheggio moto in zona pericolante

E’ quanto è accaduto nella giornata di ieri: tante persone, approfittando del giorno festivo e delle temperature estive, si sono recate al mare, in sella a moto e scooter. E così, non trovando stalli a disposizione, hanno deciso di lasciare il proprio mezzo sulla piattaforma che presenta dei problemi di staticità, come denunciato più volte dai residenti dell’Arenella.

Quest’ultimi si sono rivolti, in più occasioni, al prefetto ed ai vigili del fuoco, per scongiurare il pericolo di crollo. Peraltro, ai piedi di questa struttura si sistemano, a loro rischio e pericolo, decine di bagnanti, infatti una porzione di piattaforma è stata recintata per evitare che ceda sulle teste delle persone.

Lettera al prefetto

“Quasi nulla è stato fatto dal sindaco di Siracusa Francesco Italia seppur oltre a Lei, massima Autorità di Governo in città, anche la stampa la televisione e molti media si siano occupati della questione cercando la sensibilizzazione del Sindaco, proposto per legge all’incolumità e tutela della sicurezza e della salute pubblica” si legge nella lettera firmata da Giorgio Nanì La Terra, un residente della zona balneare.

Recinzione non sufficiente

Il residente insiste sul tema della sicurezza delle persone, tenuto conto che con l’inizio della bella stagione saranno tantissime le persone che si recheranno in questo fazzoletto di spiaggia.