in contrada arenella, a sud di siracusa

Tragedia in mare, all’Arenella, zona balneare a sud di Siracusa, a causa della morte di una donna. La vittima, secondo una prima ricostruzione della polizia e dei carabinieri, avrebbe avvertito un malore mentre era in acqua ed è stata soccorsa nel tentativo di salvarla. E’ stata chiamata un’ambulanza e pure l’elisoccorso ma per lei non c’è stato nulla da fare.