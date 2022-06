Un turista nato in Russia e residente in Israele di 72 anni è morto ieri sera nel lungomare di Campofelice di Roccella. Il bagnante era disperso in mare.

Dopo le ricerche della Capitaneria di Porto il corpo del turista è stato ritrovato.

Portato a riva i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo con tutte le manovre possibili per cercare di fare tornare a battere il cuore. L’uomo è stato intubato e defibrillato. I medici rianimatori non hanno lasciato nulla di intentato ma non c’è stato nulla da fare.

Le ricerche del turista sono andate avanti per lunghi minuti. Una volta ritrovato è stato portato a riva, ma non si è più ripreso.

Tragedia in mare, bagnante avverte malore e muore

Tragedia in mare, all’Arenella, zona balneare a sud di Siracusa, a causa della morte di una donna. La vittima, secondo una prima ricostruzione della polizia e dei carabinieri, avrebbe avvertito un malore mentre era in acqua ed è stata soccorsa nel tentativo di salvarla. E’ stata chiamata un’ambulanza e pure l’elisoccorso ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sulla spiaggia di Aspra, uomo si accascia a terra e muore

Tragedia sul lungomare di Aspra, comune alle porte di Palermo. Un uomo di 68 anni, Michele Tipa, è morto questo pomeriggio in seguito ad un malore improvviso. L’uomo si è accasciato a terra mentre stava tentando di entrare in acqua.

I bagnanti presenti sul posto, accorgendosi del malessere del sessantottenne, hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno provato a praticare le procedure di rianimazione. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sulla spiaggia è arrivata una pattuglia dei carabinieri del comando di Bagheria. Fra le possibili cause della morte si ipotizza un arresto cardiaco.

Tragedia nel mare del Trapanese, annega un uomo

Annega un uomo nel litorale Trapanese, per l’esattezza in territorio di Campobello di Mazara. La vittima, un 69enne campobellese, ha perso la vita nelle acque della frazione di Tre Fontane, sul litorale est all’altezza di via Verona. L’uomo si era immerso in acqua per un bagno e si sarebbe sentito male.

Gli inutili soccorsi

Il corpo dell’uomo è stato trasportato sulla spiaggia da alcuni bagnanti intervenuti per aiutarlo. Sul posto gli uomini del 118 e militari dei carabinieri e della guardia costiera di Mazara del Vallo.

Tre giorni fa morto un turista

Appena tre giorni fa il mare della provincia Trapanese è stato teatro di un’altra tragedia simile. Un turista tedesco di 43 anni è morto nelle acque di San Vito Lo Capo. L’uomo si era buttato in acqua per fare un bagno ma, forse colto da malore, è annegato. Anche in questo caso sono stati inutili i soccorsi del bagnino, intervenuto subito, e dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e la guardia costiera. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.