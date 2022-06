La vittima un 69enne che si trovava sul litorale di Tre Fontane

Annega un uomo nel litorale Trapanese, per l’esattezza in territorio di Campobello di Mazara. La vittima, un 69enne campobellese, ha perso la vita nelle acque della frazione di Tre Fontane, sul litorale est all’altezza di via Verona. L’uomo si era immerso in acqua per un bagno e si sarebbe sentito male.

Gli inutili soccorsi

Il corpo dell’uomo è stato trasportato sulla spiaggia da alcuni bagnanti intervenuti per aiutarlo. Sul posto gli uomini del 118 e militari dei carabinieri e della guardia costiera di Mazara del Vallo.

Tre giorni fa morto un turista

Appena tre giorni fa il mare della provincia Trapanese è stato teatro di un’altra tragedia simile. Un turista tedesco di 43 anni è morto nelle acque di San Vito Lo Capo. L’uomo si era buttato in acqua per fare un bagno ma, forse colto da malore, è annegato. Anche in questo caso sono stati inutili i soccorsi del bagnino, intervenuto subito, e dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e la guardia costiera. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.

Pochi giorni fa la morte del piccolo Bryan

Un’altra immane tragedia si è consumata pochi giorni fa, nel giorno della festa della Repubblica, a Termini Imerese nel Palermitano. Il piccolo Bryan Puccio, un bambino di 4 anni originario di Palermo è morto annegato. La tragedia si è consumata nello specchio d’acqua del lungomare nella zona industriale di Termini Imerese sotto gli occhi dei genitori. Sono stati proprio loro ad accorgersi che il figlio non si muoveva più ma galleggiava in acqua. Purtroppo al loro intervento la tragedia sembra si fosse già consumata.

Morto un altro bambino

Sempre in questo giorni è morto un altro bambino nel Palermitano. E’ morto il piccolo Giuseppe Corradengo di 7 anni che nei giorni scorsi è caduto in una piscina a Villagrazia di Carini mentre si trovava in casa con la sorellina e la nonna. Il bimbo forse colto da malore è rimasto per diversi minuti a faccia in giù mentre stava giocando in piscina. Il bambino era stato soccorso dai sanitari del 118 e portato prima all’ospedale Villa Sofia e poi trasferito all’Ismett. Nonostante tutti i tentativi dei medici il bimbo non ce l’ha fatta.