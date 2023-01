la curiosità

Curiosità a Siracusa per la inconsueta passeggiata di una persona che percorso corso Gelone portando una croce. E’ accaduto stamane e la foto ha fatto il giro dei social, scatenando diversi commenti. La persona protagonista di questo episodio insolito ha camminato lungo la strada, creando non pochi pericoli per la sua incolumità, le forze dell’ordine sono state informate dalla sua presenza.