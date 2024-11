Il Corecom Sicilia, Comitato Regionale per le Comunicazioni e organo dell’AGCOM, ha avviato un progetto pilota per il rilascio del patentino digitale nelle scuole siciliane. L’iniziativa è partita dal liceo “Luigi Einaudi” di Siracusa con l’obiettivo di aiutare i più giovani a muoversi in rete e sui social in modo consapevole e responsabile.

Si tratta di un percorso formativo di 14 ore articolato in 7 incontri, in presenza e online, destinato a 20 studenti del secondo anno. I ragazzi incontreranno esperti come docenti, avvocati, educatori digitali e giornalisti che li guideranno alla scoperta delle regole e dei limiti etici per un utilizzo equilibrato degli strumenti digitali.

Il percorso formativo nelle scuole siciliane

I temi trattati spazieranno dall’informazione alla disinformazione online, dalla reputazione digitale alla conoscenza delle normative sulla privacy e la protezione dei dati personali. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per sviluppare una consapevolezza critica dell’universo digitale, comprendendone rischi e potenzialità.

Come sottolineato dal presidente del Corecom Sicilia, l’intento non è vietare l’uso di smartphone e social ai più giovani, ma avviare un dialogo costruttivo per rafforzare una nuova cultura digitale improntata alla conoscenza delle regole.

I rischi nascosti della navigazione in Rete

I ragazzi trascorrono molto tempo online, spesso ignorando i pericoli del web che vanno dal cyberbullismo alla violazione della privacy. Il patentino digitale mira proprio a svelare i rischi nascosti di una navigazione senza consapevolezza, fornendo gli strumenti per riconoscerli e affrontarli.

Conoscere limiti e insidie del mondo virtuale è fondamentale per un approccio critico e maturo. Le competenze acquisite con il patentino permetteranno agli studenti di destreggiarsi meglio in rete, tutelando anche i diritti e le libertà degli altri.

Strumenti per una maggiore consapevolezza digitale

Il patentino non vuole demonizzare la tecnologia, ma promuoverne un uso attento e ragionato. La formazione mira ad accrescere nei ragazzi la consapevolezza digitale, fornendo gli strumenti per cogliere le immense opportunità del web senza cadere nelle trappole.

Si tratta di un’esperienza di vita oltre che scolastica, per imparare a rispettare regole e limiti anche nell’universo online. Il percorso progettato dal Corecom Sicilia vuole gettare le basi per una nuova cultura digitale tra le nuove generazioni.

Conoscere i limiti per un uso responsabile

La navigazione in rete è ormai parte integrante della quotidianità degli adolescenti, che spesso ne fanno un uso acritico e inconsapevole. Ecco perché è importante conoscere limiti e pericoli, per un approccio più responsabile al digitale.

Il patentino digitale mira proprio a questo: trasmettere le competenze necessarie per destreggiarsi al meglio fra social, app e siti web. Non basta vietare l’uso degli smartphone, serve piuttosto un’educazione mirata su rischi e criticità.

Così i ragazzi potranno cogliere le opportunità del digitale senza abbassare la guardia, in linea con i valori di diritti e libertà che devono guidare anche la navigazione in rete.

Il rispetto di diritti e libertà personali

Uno degli obiettivi cardine del patentino digitale è trasmettere il valore del rispetto dei diritti e delle libertà personali, che deve essere alla base anche dell’interazione online. I ragazzi impareranno che la rete non è una zona franca dove tutto è permesso.

Le regole di convivenza civile valgono anche in rete, così come il rispetto della privacy e della dignità altrui. Il patentino servirà a formare cittadini digitali consapevoli, che navigano con senso critico e attenzione verso gli altri.

Un uso etico e responsabile del web inizia con i più giovani, creando una nuova cultura digitale fondata su rispetto e consapevolezza. Il progetto pilota del Corecom Sicilia rappresenta un primo passo importante in questa direzione.