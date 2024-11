Il Corecom Sicilia, Comitato Regionale per le Comunicazioni e organo funzionale territoriale dell’AGCOM, lancia un progetto pilota per il rilascio del “Patentino Digitale”. L’iniziativa, volta a promuovere un uso responsabile e consapevole della rete e dei social media tra i giovani, si articola in un percorso formativo di sette incontri, per un totale di 14 ore, tra lezioni in presenza e sessioni da remoto.

Formazione digitale per gli studenti del Liceo Einaudi

Venti studenti del secondo anno del liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale – “Luigi Einaudi” di Siracusa saranno i primi destinatari di questo progetto innovativo. Il percorso formativo, della durata di due ore per ciascun incontro, si propone di fornire ai giovani gli strumenti necessari per navigare in sicurezza nel mondo digitale, acquisendo consapevolezza delle opportunità e dei rischi connessi all’utilizzo di internet e dei social network.

Inaugurazione del progetto il 7 novembre

Il primo incontro si terrà giovedì 7 novembre alle ore 11 presso l’Istituto Einaudi di Siracusa. All’inaugurazione saranno presenti Teresella Celesti, assessore all’Istruzione del Comune di Siracusa e dirigente del liceo Einaudi, Luisa Giliberto, dirigente dell’Ufficio scolastico ambito territoriale X, Andrea Peria Giaconia, presidente del Corecom Sicilia, e il commissario Aldo Mantineo.

Un percorso formativo completo e multidisciplinare

Il programma del corso prevede la partecipazione di diverse figure professionali, tra cui docenti, esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti, investigatori e rappresentanti dell’Agcom. Questa varietà di competenze garantirà una formazione completa e multidisciplinare, affrontando tematiche cruciali come la sicurezza online, la privacy, il cyberbullismo, la gestione della propria identità digitale e l’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Promuovere una nuova cultura digitale

“La rapida diffusione dei dispositivi elettronici e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale richiedono un impegno concreto per promuovere una nuova cultura digitale”, ha dichiarato Andrea Peria Giaconia, presidente del Corecom Sicilia. “È fondamentale che i giovani acquisiscano conoscenza delle regole e dei limiti etici per un utilizzo equilibrato e consapevole di questi strumenti”.

Il Corecom Sicilia in prima linea per la tutela dei minori

Il Corecom Sicilia, tra le sue diverse funzioni, si occupa anche della tutela dei minori nell’ambito dell’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media. Con questo progetto pilota, l’organismo intende fornire ai giovani le competenze necessarie per una navigazione responsabile e consapevole, proteggendoli dai rischi del mondo digitale.

Consegna dei patentini digitali il 9 dicembre

Il progetto, che nei prossimi mesi si estenderà ad altre province siciliane, si concluderà lunedì 9 dicembre con la cerimonia di consegna dei “Patentini Digitali” ai primi partecipanti. Questo riconoscimento simbolico rappresenterà un importante traguardo nel percorso di formazione dei giovani studenti, attestando la loro acquisizione di competenze digitali fondamentali per il futuro.