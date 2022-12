ecco chi sono

Si sono costituiti a Siracusa i due comitati del Pd a sostegno dei candidati alla segretaria nazionale del Partito democratico.

Comitato pro Bonaccini

Per Stefano Bonaccini, si sono schierati il deputato regionale Tiziano Spada, il presidente dell’assemblea del Pd di Siracusa e vicepresidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta, l’assessore comunale di Lentini, Vincenzo Pupillo, l’imprenditore e candidato alle ultime elezioni regionali Gaetano Cutrufo, l’assessore comunale di Siracusa, Andrea Buccheri, il consigliere comunale di Rosolini, Piergiorgio Gerratana, l’ex sottosegretario, Raffaele Gentile, il dirigente del Pd di Siracusa, Salvo Baio, l’ex sindaco di Rosolini, Giovanni Giuca, il consigliere comunale di Pachino, Emiliano Ricupero, il consigliere comunale di Carlentini, Giuseppe Demma e il coordinatore se circolo di Melilli, Salvo Sbona. A loro si aggiunge il gruppo regionale del Partito democratico a cui hanno aderito gli onorevoli Michele Catanzaro, Nello Dipasquale, Giovanni Burtone, Calogero Leanza e Mario Giambona.

“Si tratta di un gruppo fatto da una pluralità di voci provenienti da tutto il Siracusano: dalla zona Nord della provincia all’hinterland fino alla zona Sud. “Il comitato – afferma il parlamentare regionale del Partito democratico Tiziano Spada – può contare già su diverse personalità di spicco ma resta aperto a quante più risorse umane possibili e a tutte quelle persone che abbiano voglia e intenzione di spendersi in questo nuovo percorso del Pd e in un’ambiziosa sfida, che è quella di riportare il partito a essere forza di governo predominante nella nostra provincia e non solo.”

Comitato pro Schlein

Del comitato a sostegno della candidatura di Ely Schlein fanno parte l’ex deputata Sofia Amoddio, gli ex parlamentari regionali Marika Cirone Di Marco e Roberto De Benedictis, l’ex segretario provinciale del Pd Salvo Adorno, l’ex consigliere comunale Alessandro Acquaviva, gli ex assessori Giusy Genovesi e Rita Gentile, il filosofo Roberto Fai e gli ambientalisti Peppe Patti e Pippo Ansaldi.