La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di un serbatoio dell’impianto Isab, in seguito a uno strabordamento avvenuto nei primi giorni di novembre.

Il fatto

L’episodio, come riportato da Siracusa news, avrebbe provocato forti miasmi avvertiti soprattutto a Priolo e, in parte, a Siracusa. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza violazioni della normativa ambientale. Le indagini sono affidate ai Nictas e coordinate dal pm Stefano Priolo.

Le indagini

Dai primi accertamenti sarebbe emersa la presenza di acqua mista a greggio sul tetto galleggiante del serbatoio, materiale successivamente finito nelle canalette di drenaggio e poi nella rete fognaria interna dell’impianto.