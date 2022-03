solo paura per la popolazione

Uno sfiaccolamento si è verificato nel pomeriggio alla raffineria Sonatrach di Augusta, nell’area del Petrolchimico di Siracusa. Un incidente che ha destato molta preoccupazione anche perchè abbastanza prolungato ma non ci sono state conseguenze o danni, come emerso anche da un controllo della Protezione civile di Priolo, coordinata dal dirigente Gianni Attard. A quanto pare, si tratterebbe di un “malfunzionamento tecnico” e contestualmente sono stati esclusi “rischi per la popolazione”.