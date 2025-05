Le gigantesche file verso Ortigia, il centro storico di Siracusa, ha indotto l’amministrazione comunale ad anticipare i tempi per l’apertura dell’area di sosta in via Elorina, l’ingresso sud della città. Uno spazio, “con oltre 300 posti auto” assicura l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, che nei piani del Comune sarebbe dovuto aprire a ridosso della stagione calda, invece sarà anticipato nella giornata di domani, nella speranza di allentare la presenza dei veicoli su tutti i percorsi verso il centro storico.

In Ortigia a bordo dei bus navetta

Dal parcheggio di via Elorina, che è gratuito, si potrà raggiungere Ortigia a bordo delle navette ma pagando il biglietto. “Il costo del biglietto, acquistabile nelle rivendite ed anche on line, è identico a quello della rete urbana, e cioè 1,20 euro” si legge nella nota del Comune di Siracusa che invita “i cittadini e visitatori a utilizzare il servizio, che consente di raggiungere il centro storico senza congestionare il traffico cittadino, contribuendo a rendere la nostra città più vivibile, sostenibile e ordinata”. Quest’area di sosta sarà aperta nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e nei festivi, con una frequenza di 20 minuti, dalle 17 alle 2 del giorno successivo.

I posti auto aumenteranno

L’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, precisa che i posti auto sono destinati ad aumentare: “Contiamo di aprire anche l’area della Protezione civile -assicura a BlogSicilia l’assessore Pantano – per cui la quota per i mezzi privati salirà ancora, sperando, in questo modo, di allentare la morsa su Ortigia”.

I parcheggi in Ortigia

Una delle criticità in Ortigia, che condiziona l’ingresso di un numero importante di auto, è certamente la presenza di parcheggi dentro il centro storico, come segnalato dal Comitato Ortigia cittadinanza resistente. Tra il Talete, Riva Nazario Sauro, Riva delle Poste e le traverse di via Trieste, ci sono a disposizione oltre 430 posti, che, però, considerato il richiamo di Ortigia, specie dal periodo tra primavera e la fine dell’estate, si esauriscono presto. Così, c’è la corsa quasi disperata verso quei parcheggi, creando delle code da girone dantesco “ma noi non appena i posti si esauriscono non facciamo più entrare i mezzi” dice ancora l’assessore Pantano, che, però, riconosce il problema.

Allargare la Ztl in piazzale Marconi

“Ci rendiamo conto del problema -assicura l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano – per questo la soluzione è di allargare la Ztl a piazzale Marconi ma contestualmente vanno aperti dei nuovi parcheggi, all’esterno di Ortigia. Intanto, mi auguro di aprire la settimana prossima il parcheggio di via von Platen e poi il Mazzanti, inoltre stiamo provando a reperire nuove aree”.

La malaburocrazia

L’assessore alla Mobilità svela, però, che l’allargamento della Ztl sarà possibile entro l’anno, difficilmente entro questa estate. “Ci sono degli aspetti burocratici che non dipendono dalla volontà dell’amministrazione – assicura Pantano – anzi, per quanto ci riguarda siamo pronti. Attendiamo indicazioni dal ministero perché quando si tratta di modifiche consistenti alla Ztl servono delle autorizzazioni”.