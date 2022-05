indagine a francofonte, nel siracusano

I carabinieri di Francofonte hanno arrestato un uomo di 34 anni, francofontese, perché trovato in possesso di

stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella casa dell’indagato, i militari hanno rinvenuto 180 grammi di marijuana, inoltre, in due vasi sono state trovate altrettante piante di cannabis indica di oltre un metro. Sono stati rintracciati anche il fertilizzante e gli “attrezzi di lavoro” per la coltivazione della piantagione. Lo stupefacente è stato sequestrato ed i carabinieri hanno arrestato l’uomo.