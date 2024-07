la vicenda

Tra le 20 piazze più belle d’Italia la rivista di Dove Viaggi del Corriere della Sera ha inserito quella di Siracusa. La luce che emana, grazie alla pavimentazione realizzata alla fine del Secondo millennio su cui sono passati anche i carrarmati per le riprese del film Malena di Giuseppe Tornatore, girato tra settembre e novembre del 1999, quasi stordisce i passanti, specie i turisti, non abituati ad un effetto ottico così prorompente.

Piazza Duomo ambita dagli sposi

Insomma, c’è da stropicciarsi gli occhi, del resto sono tanti gli sposi che scelgono la Cattedrale per celebrare il giorno delle nozze per poi scattare le foto in piazza Duomo ed entrare nell’eternità. C’è anche chi vorrebbe questa piazza tutta per se, talmente è il desiderio di immergersi in essa e così una coppia di futuri sposi si è rivolta ad un locale, ricavato nella magnifica piazza, per organizzare il ricevimento.

La siepe alta come i Vatussi

Dentro, con l’aria condizionata, considerate le temperature africane che tolgono il respiro? No, fuori. E così, nelle ore scorse la storica location si è svegliata con una nuova veste: un mega recinto con siepi alte come Vatussi. La foto, nel volgere di qualche istante, ha fatto il giro dei social e come un’onda impetuosa è arrivata anche sullo smartphone della Polizia municipale e naturalmente del comandante, Stefano Blasco che, andando a spulciare insieme ai suoi collaboratori gli schedari relativi alla autorizzazioni non ne sono emerse per una “recinzione” di quelle dimensioni.

“Sarà rimossa”

“Stiamo provvedendo alla rimozione – spiega a BlogSicilia il comandante della Polizia municipale di Siracusa, Stefano Blasco”.

Gli altri precedenti

Ci sono altri precedenti di occupazione indiscriminata di piazza Duomo, come nel caso di un anno fa, quando, sempre in occasione di un matrimonio, un plotone di Van rimase per ore sulla pietra bianca in attesa della fine della cerimonia religiosa in Cattedrale. La Polizia municipale, dopo alcuni giorni, emise i verbali dopo aver individuato l’impresa di noleggio.