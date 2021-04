indagini della polizia di lentini

Giovane arrestato dalla polizia di Lentini per le violenze alla compagna

La donna è una ragazza di 17 anni

Il compagno era ubriaco

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un giovane di 21 anni, originario della Bulgaria, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente, una donna, sua connazionale, di 17 anni.

La denuncia

Dopo una segnalazione al numero unico di emergenza, i poliziotti, impegnati in servizio di controllo del territorio, si sono recati nell’abitazione dove era stata indicata una violenta lite tra una coppia di conviventi. Gli agenti hanno notato che il ventunenne era in palese stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di alcool, e che la donna aveva dei lividi sul volto e sul collo. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il bulgaro avrebbe continuato ad inveire contro la donna e la nonna.

Vittima in ospedale

La vittima è stata soccorsa e trasferita con l’ambulanza in ospedale per essere curata mentre gli agenti del commissariato di polizia, al comando del dirigente, Andrea Monaco, hanno avviato le procedure previste per il “codice rosso”, nei confronti delle donne vittime di violenza domestica.

Violenze in passato

Si è scoperto, nel corso degli accertamenti, che il 21enne in passato avrebbe avuto comportamenti violenti ai danni della compagna. “Il cittadino bulgaro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva posto agli arresti e condotto in carcere” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Un caso a Catania

La Procura di Catania ha indagato un 34enne di origini romene senza fissa dimora, per il reato di atti persecutori e ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati nei reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sul caso accertando che gli atti persecutori si protraevano dal dicembre dello scorso anno ai danni di una donna di 29 anni.