è accaduto a siracusa

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato una diciottenne, residente a Siracusa, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico ufficiale. Secondo la polizia la giovane avrebbe picchiato per futili motivi la madre e la nonna.

Le due vittime si sono recate al pronto soccorso dove sono state raggiunte dalla ragazza che ha continuato a minacciarle, aggredendo anche i poliziotti intervenuti.