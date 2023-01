ha convocato una conferenza stampa

Ha deciso di parlare pubblicamente Pippo Gianni, l’orami ex sindaco di Priolo, dimessosi il 18 gennaio e poi tornato in libertà dopo essere stato ai domiciliari per circa 3 mesi.

“Ora parlo io”

L’esponente politico ha indetto una conferenza stampa che si terrà sabato a Siracusa e con lui ci sarà il suo legale, l’avvocato Ezechia Paolo Reale, che lo assisterà nel processo per concussione, al via il 10 marzo prossimo al palazzo di giustizia di Siracusa.

I guai giudiziari

La presenza del professionista farebbe pensare che Gianni parlerà della sua vicenda giudiziaria che, di fatto, ha spezzato la sua esperienza amministrativa a Priolo, dove si voterà nella prossima primavera. Le elezioni ci sarebbero state a prescindere dai guai di Gianni, visto che il suo mandato sarebbe, comunque, scaduto nel 2023. Le dimissioni dalla carica di primo cittadino non hanno accelerato la tornata elettorale, di certo hanno contribuito alla revoca della sua misura cautelare. C’è da dire che, poco dopo il suo arresto, è stato sospeso da sindaco, con provvedimento del prefetto, per effetto della legge Severino.

Che farà alle elezioni?

La conferenza stampa potrebbe anche svelare il suo futuro politico e se intenderà giocare un ruolo di primo piano nelle elezioni nel Comune industriale, uno dei più importanti del Siracusano, per via della presenza del Petrolchimico.

Da capire, qualora Gianni decidesse di scendere in campo nella partita elettorale, che veste vorrà indossare: quella del candidato a sindaco anche se penderebbe, in caso di successo la spada di Damocle del processo, o di regista di un movimento o una coalizione che convergerebbe su un altro candidato.

La rivalità con Rizza

Nodi che saranno sciolto nelle prossime ore anche perché la campagna elettorale a Priolo è già iniziata. C’è già una candidatura ufficiale, quella di Michela Grasso, moglie dell’ex sindaco Antonello Rizza, rivale politico di Gianni, che, come da lei stessa annunciato, sarà sostenuta da Fratelli d’Italia ed il 29 gennaio al parco La pineta ci sarà l’investitura ufficiale. Il Centrodestra è l’area di riferimento di Pippo Gianni che prima delle elezioni regionali si è avvicinato alla Lega.