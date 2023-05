il caso a siracusa

Quello delle piste ciclabile è, probabilmente, il tema più dibattuto a Siracusa. E non per la campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative del 28 e del 29 maggio, quanto per la novità che hanno portato alla mobilità della città. Ed il dibattito è polarizzato tra chi le vuole e chi, invece, le cancellerebbe senza appello.

Il blocco alla ciclabile in viale Tica

Intanto, le piste ciclabili ci sono ed a lamentarsi non sono solo gli automobilisti incalliti ma gli stessi ciclisti per via di diversi ostacoli lungo il percorso.

Come nel caso di un tratto di viale Tica, dove ai piedi, in corrispondenza dell’incrocio con viale Teracati, chi percorre la corsia ciclabile è costretto a deviare per la presenza di un’attività commerciale, incastonata in quel punto da decenni. Un muro invalicabile, corredato da tavolini e sedie per i clienti, come segnalato da diversi ciclisti che hanno inviato un documento fotografico per testimoniarlo.

Pista ciclabile Maiorca danneggiata

Problemi anche lungo la pista ciclabile di Siracusa per antonomasia, la Rossana Maiorca, quella che da contrada Targia arriva al Monumento ai Caduti. Un video, pubblicato sui social, testimonia la precarietà e la pericolosità del percorso: in alcuni tratti, il margine della strada è crollato, oltre al fatto che l’impianto di illuminazione è danneggiato.

Il caso di via von Platen

In merito alla realizzazione della pista ciclabile in via Augusto von Platen, i lavori si sono fermati, probabilmente sotto i colpi delle polemiche connesse agli interventi, al punto da convincere l’amministrazione comunale a compiere un passo di lato. La sparizione dei posti auto per i residenti della zona è stata compensata con la messa a disposizione di un’area parcheggio molto vasta, sempre su via von Platen, da sempre utilizzata per la sosta dei bus turistici, dirottati, su decisione del sindaco di Siracusa, nel parcheggio di via Elorina.

Lo stesso governo della città ha incaricato la ditta di far saltare i cordoli lungo la stessa via von Platen, ma, al momento, sono stati rimossi solo alcuni, quelli in prossimità dell’ingresso della caserma dei vigili del fuoco.