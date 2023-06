l'invito di foti (insieme)

“Credo nell’esempio come forma di credibilità ed autorevolezza, chi amministra dunque dovrebbe dare l’esempio. Per questo motivo invito pubblicamente il sindaco e l’intera giunta comunale ad abbandonare le autovetture ed i motocicli e a muoversi preferibilmente in bici“.

La scommessa di Italia sulle piste ciclabili

L’invito è di Alfredo Foti, leader della lista Insieme, tra le 9 entrate in Consiglio comunale, rivolto all’amministrazione comunale, il cui sindaco, Francesco Italia, fresco di rielezione, ha scommesso sulla cosiddetta mobilità verde, utilizzando i finanziamenti europei per realizzare le piste ciclabili, che sono state, peraltro, il tema dominante della campagna elettorale.

Amministratori diano l’esempio

“Naturalmente anche elettrica o a pedalata assistita, anche se i più colti sapranno – Alfredo Foti, leader della lista Insieme – quanto sfruttamento di risorse umane e naturali vi è dietro la realizzazione di una batteria e dietro il business dell’elettrico. Una volta realizzate e completate in ogni dove le piste ciclabili, ritengo coerente che siano proprio i nostri amministratori ad utilizzarle tutto l’anno, ricordiamo infatti che la nostra splendida città è la più soleggiata d’Italia e le temperature miti per quasi tutto l’anno”.

“Lo step successivo per incrementare la mobilità sostenibile, evidentemente dovrà essere la reintroduzione del servizio di go bike, già in essere anni fa e poi tristemente finito in malora, ma forti dell’esperienza e del fallimento precedente ripartire facendo tesoro degli errori” chiosa Foti.

I lavori per le ciclabili

Sono stati completati i lavori per la ciclabile in via Augusto von Platen, al centro di numerosi scontri per via della presenza su quella direttrice della caserma dei vigili del fuoco, di svariate attività commerciali, oltre ai disagi per i residenti a cui sono stati sottratti molti stalli. L’amministrazione, su quest’ultimo aspetto, ha concesso l’uso del parcheggio destinato prima ai pullman turistici. Questa pista si dovrà legare a quella di viale Teocrito, poi si penserà a costruire quella in corso Gelone, temutissima da tutti, perfino dal Comune.