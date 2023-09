il provvedimento

E’ arrivato, senza alcun preavviso, il provvedimento del Comune di Siracusa che dispone l’apertura delle piste ciclabili. Come emerge nel documento, firmato dal dirigente alla Mobilità, Jose Amato, e dal responsabile del servizio, Emanuele Fortunato, “con effetto immediato” si è disposta “l’istituzione delle piste ciclabili nelle vie: via Von Platen con direzione viale Teocrito, biderezionale; viale Teocrito verso corso Gelone, bidirezionale; attraversamento Teocrito-San Giovanni alle Catacombe-San Sebastiano-Teocrito, bidirezionale; viale Augusto, bidirezionale; attraversamento Augusto-B. Brea, bidirezionale”.

La scommessa dell’amministrazione

Nel bene e nel male, le piste ciclabili sono il tratto distintivo dell’attuale amministrazione comunale di Siracusa. Sono state finanziate, come in numerosissimi Comuni italiani, con fondi europei e nazionali, allo scopo di ridurre

La critiche

Tante, però, le critiche con varie motivazioni, perché le piste hanno ridotto le carreggiate e gli spazi per i veicoli a 4 ruote, oppure perché ritenute non molto sicure, spesso per le condizioni delle strade, che presentano molte buche.

“Ce lo chiedono i giovani”

Nei mesi scorsi, sulla questione, nel corso della trasmissione Sulle strade di Siracusa di BlogSicilia, era intervenuto il Capo di gabinetto del Comune di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.

“A Siracusa siamo in una fase iniziale -diceva Giansiracusa – di questo processo ma cominciamo a vedere persone che sfruttano questa opportunità. Vi dico, però, che quando il sindaco fa visita agli studenti, chiedono due cose: parchi e piste ciclabili. Le piste ciclabili sono state finanziate con fondi europei e pubblici ma è ovvio che l’amministrazione sta mettendo in campo altre misure per riorganizzare la mobilità, mi riferisco al trasporto pubblico locale che stiamo cercando di migliorare, ed ai parcheggi”.

Abbattere inquinamento

“E’ inevitabile questa nuova tipologia di mobilità – analizzava Giansiracusa – perché i nostri tempi ci suggeriscono di salvaguardare l’ambiente. I cambiamenti climatici sono evidenti, abbiamo sempre di più a che fare con gli alluvioni, per cui dobbiamo adottare comportamenti più legati alla tutela del mondo in cui viviamo. Le piste ciclabili sono uno degli strumenti per rendere le nostre città più sane e meno inquinate”