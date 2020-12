la conferenza stampa di fine anno

Sono la mobilità e l’ambiente le priorità fissate dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per il 2021. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è e tenuta in modalità online. “L’obiettivo della nostra amministrazione – ha detto Italia – è di cambiare la mobilità che sarà verde: il solco lo abbiamo tracciato con la realizzazione di 23 km di corsie ciclabili ma spenderemo altri fondi pubblici per creare altri 2,5 km di pista ciclabile. Il piano prevede un rafforzamento del trasporto pubblico, infatti abbiamo acquistato 12 bus ecologici inoltre ci sarà nel 2021 la gara per l’affidamento dei lavori del parcheggio di via Mazzanti, che fungerà da area di interscambio”.

Italia ha anche toccato il tema dei rifiuti. “Grazie ai fondi del ministero dell’Ambiente – ha detto Italia- per un importo di circa 8 milioni di euro bonificheremo le discariche di Cadorna, Arenaura e Santa Panagia. L’amministrazione, nel 2020, ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti per un costo complessivo di 121, 5 milioni per 7 anni, con un risparmio di 28 milioni rispetto al bando precedente, quello del 2012. Inoltre, abbiamo fatto un salto in avanti nella raccolta differenziata. Se nel 2018 avevamo – ha detto ancora il sindaco di Siracusa, Francesco Italia una percentuale annua tra il 18 ed il 19%, adesso siamo oltre il 40 per cento, con una punta del 47% nel mese di settembre”.

Il sindaco ha anche fatto cenno alle difficoltà legate allo scoppio della pandemia. “Il Covid19 – ha detto Italia -ha sconvolto i piani di tutti, amministrazione compresa. A febbraio, con l’approvazione del bilancio, avevamo avviato una programmazione ma l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato tutto. E’ stato un anno in cui, comunque, abbiamo migliorato le condizioni delle nostre strade ma vogliamo standard migliori. Voglio ricordare – ha detto ancora il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – il ritorno nella Basilica di Santa Lucia, alla Borgata, del Seppellimento di Santa Lucia, l’opera del Caravaggio che rappresenta un punto di forza della nostra città”.