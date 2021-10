sono entrambi ai domiciliari

Coppia arrestata perché trovata in possesso di armi

Conservavano una pistola d’ordinanza delle forze dell’ordine

Sono stati posti ai domiciliari

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato una coppia, lui 33 anni, siracusano, con precedenti penali, lei 36 anni, originaria della Polonia per detenzione di armi.

Perquisizione in casa

Nella loro abitazione, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con 2 caricatori ma ha sorpreso la circostanza che si trattasse di una pistola di ordinanza, in uso alle forze di polizia. Potrebbe essere un caso di ricettazione, sulla provenienza, comunque, sono ancora in corso le indagini. Inoltre, al termine della perquisizione, la polizia ha rintracciato un’ arma da guerra, una pistola

Beretta FS/92 calibro 9.

La striscia di arresti per armi

Continua la striscia di arresti della polizia sul possesso di armi. Nelle ore scorse, gli agenti della Squadra mobile hanno fermato un uomo 30 anni, trovato in possesso di una pistola Beretta “modello 418” calibro 6.35 con matricola abrasa. “L’arma, una semiautomatica, risultava funzionante e rifornita di caricatore con 4 cartucce” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Gli stessi agenti, precedentemente, hanno arrestato altre due persone, sempre per lo stesso motivo: possesso di armi clandestine. La prima fermata in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, la seconda in viale dei Comuni. E proprio in viale dei Comuni, la polizia ha rinvenuto e sequestrato 22 dosi di cocaina e 8 di hashish conservati in un vecchio furgone.

I controlli antidroga

La polizia, nell’ambito degli stessi controlli, ha arrestato un siracusano di 39 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e per il reato di ricettazione di rame. In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata a casa dell’arrestato, gli investigatori hanno scovato un sacchetto di

marijuana, dal peso di 106 grammi, e 60 chilogrammi di rame, provento di furto. Al termine degli accertamenti, l’uomo, sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.