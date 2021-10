L’operazione dei carabinieri tra Mazara del Vallo e Salemi

Vasto servizio di controllo del territorio messo in campo in questi ultimi giorni nei territori a cavallo tra Mazara del Vallo e Salemi. I carabinieri hanno denunciato in tutto 8 persone per vari reati. Altre sono state segnalate alla locale autorità amministrativa per il possesso di piccoli quantitativi di droga ad uso personale. I controlli si sono concentrati tra furti di energia elettrica, possesso di armi improprie; beccato anche chi era alla guida senza patente o in stato di alterazione psicofisica

Furti di energia elettrica

In particolare, a conclusione di mirati accertamenti svolti con l’ausilio di personale specializzato Enel, i carabinieri hanno accertato tre allacci abusivi alla rete elettrica: per questo motivo tre persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato.

Armi, guida senza patente o in alterazione psico-fisica

Altre 5 persone sono state denunciate a vario titolo per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Un 46enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 15 centimetri; ricettazione, a carico di un 21enne sorpreso alla guida di una autovettura oggetto di furto; guida senza patente, in quanto un 28enne con precedenti di polizia era il conducente di un veicolo senza avere il titolo di abilitazione; guida in stato di ebbrezza, nei confronti di un 24enne con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici a carico di un 27enne, anche lui sorpreso alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. L’autovettura oggetto di furto è stata restituita al legittimo proprietario.

Segnalazioni in prefettura

Nello stesso contesto operativo, 4 persone, tutte gravate da precedenti di polizia, sono state segnalate alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti a seguito del ritrovamento di un grammo di cocaina e 10 di hashish.