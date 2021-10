I provvedimenti nell’ambito di controlli nel territorio nisseno

I carabinieri della tenenza di San Cataldo hanno arrestato in flagranza del reato per maltrattamenti in famiglia un pregiudicato 61enne residente in città. In particolare i militari, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa, intervenivano all’interno di un’abitazione dove era in corso una violenta lite tra l’uomo e la moglie.

La donna crolla e racconta tutto

La donna mostrava numerosi tumefazioni al viso e alle braccia e, dopo essere stata soccorsa, raccontava ai carabinieri che la condotta violenta del marito andava avanti da tempo. Per questo motivo l’uomo veniva arrestato e trasferito alla casa circondariale di Caltanissetta. La misura cautelare è stata convalidata e confermata dalla Procura di Caltanissetta.

Altre tre denunce

Inoltre nel corso del fine settimana appena trascorso i carabinieri della compagnia di Caltanissetta, insieme a personale del nucleo cinofili di Palermo, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, nel corso del quale sono state denunciate tre persone, di cui due per guida in stato di ebbrezza alcoolica e una per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente.

Controlli su strada

Nel medesimo contesto venivano segnalate amministrativamente cinque persone, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza e una per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Elevate anche nove contravvenzioni al codice della strada, sequestrate amministrativamente tre autovetture e due ciclomotori, ritirate sei patenti di guida e controllati in totale 83 veicoli ed identificate 107 persone.