I controlli straordinari del territorio dei carabinieri

Giro di vite dei carabinieri su tutto il territorio di Gela. La decisione di rafforzare i controlli in seguito ad una riunione convocata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Ad essere stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle scorse 48 ore.

Recrudescenza della criminalità

Nel corso dei servizi, effettuati a seguito di una recrudescenza della criminalità, sono stati impiegati in totale 64 militari del reparto territoriale di Gela, del nucleo investigativo di Caltanissetta e dello squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

I risultati dei controlli

Sono state controllate 93 persone e 51 mezzi, elevate 6 contravvenzioni al codice della strada. Effettuate 11 perquisizioni, nel corso delle quali venivano sequestrati 40 grammi di hashish. Inoltre sono state segnalate 2 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.