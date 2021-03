comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di siracusa

Vertice in Prefettura dove è stato deciso di potenziare i controlli anti Covid19

Le forze dell’ordine presidieranno le zone della movida

I sindaci, nei giorni scorsi, avevano invocato l’intervento delle forze dell’ordine

Maggiori controlli in tutta la provincia di Siracusa per stroncare la movida dove si creano assembramenti, i veicoli principali della diffusione del Covid19. Lo si è deciso al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza

pubblica che si è tenuto in Prefettura, allo scopo di stabilire delle strategie per il contenimento dell’emergenza sanitaria soprattutto alla luce dell’impennata dei contagi.

Il prefetto

“L’attività preventiva in questione si declinerà in mirati servizi, anche congiunti, delle Forze di Polizia, che interesseranno le aree urbane, soprattutto quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne e si svolgeranno, altresì, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

Stop alla movida

Nelle ultime settimane, in concomitanza del passaggio alla zona gialla della Sicilia, la movida è tornata ad impazzare, documentata da diverse foto che hanno fatto il giro della chat. A Siracusa, ad esempio, Ortigia è stata presa d’assalto soprattutto da giovani desiderosi di trascorrere il sabato sera insieme ma la domenica si sono viste tante famiglie.

Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, nei giorni scorsi, ha chiesto maggiori controlli dopo quanto accaduto domenica nel borgo medievale del Siracusano: tanta gente sulle strade.

I controlli

“Pattuglie composte da equipaggi di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale presidieranno le piazze e le vie maggiormente interessate alla “movida”, verificando il rispetto dei divieti di assembramento, il corretto uso delle mascherine ed in generale la puntuale ottemperanza delle disposizioni intese a contenere la pandemia da Covid-19, anche con l’ausilio videoriprese, allo scopo di poter contestare successivamente le violazioni” aggiunge il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

.