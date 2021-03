il sindaco salvatore gallo

Crescono i contagi a Palazzolo, nel Siracusano, ma fino a poche settimane fa era un Comune Covid free

Sono 24 i positivi ma si teme che il numero possa aumentare nelle prossime ore

Indice puntato sulla movida, domenica tanta gente per strada e nei ristoranti

Il sindaco di Palazzolo chiede maggiori controlli delle forze dell’ordine

Sono già 24 le persone positive al Covid19 che vivono a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano. Un numero piuttosto preoccupante se si considera che fino a qualche settimana fa il borgo medievale era un Comune Covid free.

Un aumento esponenziale di positivi, “ne abbiamo già 24 ma attendiamo l’esito di altri tamponi, per cui occorre aspettare ancora per un numero preciso” spiega a BlogSicilia il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo.

La movida

Secondo alcune testimonianze, raccolte da BlogSicilia, a Palazzolo si è trascorsa una domenica come se il Covid19 fosse solo un ricordo: un comportamento in linea con le altre città italiane e siciliane, dove è in vigore la zona gialla. Strade e ristoranti praticamente pieni ma il conto potrebbe essere salato, sotto l’aspetto sanitario, ed è quello che teme il sindaco.

“Più controlli”

“Servono controlli, mi auguro davvero che le forze dell’ordine si mostrino con maggiore frequenza nella nostra città, altrimenti la situazione rischia di diventare critica” dice a BlogSicilia il primo cittadino di Palazzolo, Salvatore Gallo. “L’appello ai comportamenti responsabili è sempre valido ma ci sono molti riottosi, per cui la presenza delle forze dell’ordine sarebbe un ottimo deterrente”.

Un classe in quarantena

Resta ancora in quarantena una classe del liceo classico di Palazzolo dopo la scoperta della positività di alcune persone mentre oggi termineranno gli interventi di sanificazione dei locali che ospitano un istituto comprensivo.

Focolaio a Portopalo

Il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Gaetano Montoneri, ha deciso di chiudere le scuole del borgo marinaro dopo la scoperta della positività di alcune persone che, domenica, hanno preso parte ad un raduno scout.

Scuole chiuse

“Si è trattata di una manifestazione – spiega il sindaco – che non ho autorizzato io ma che si è tenuta in uno spazio aperto, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria. E’ probabile che tra coloro che hanno partecipato c’erano dei positivi, per cui, in via precauzionale, ho deciso di chiudere le scuole di Portopalo, in attesa che siano effettuati i tamponi, in modo da avere un quadro della situazione più chiaro”.