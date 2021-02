si trova ai domiciliari

Un giovane trovato senza mascherina è stato arrestato dopo aver aggredito le forze dell’ordine

Scoperta la movida a Marzamemi, il borgo marinaro tra Noto e Pachino, nel Siracusano

L’indagato, trovato anche in stato di alterazione alcolica, è ai domiciliari

E’ stato arrestato con l’accusa di esistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale un 26enne, Corrado Civiello, con precedenti penali, autore di una presunta aggressione ai danni degli agenti di polizia e dei carabinieri

Movida selvaggia a Marzamemi

E’ accaduto nella serata di ieri, a Marzamemi, nella zona della Balata, il cuore della movida del borgo marinaro, dove, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, si erano creati degli assembramenti.

Calci e pugni ai poliziotti

Il giovane, che era senza mascherina ed in stato di alterazione alcolica, è stato avvicinato dai poliziotti e dai carabinieri, pronti a redarguirlo ed a sanzionarlo per la violazione delle norme sul contenimento dell’emergenza Covid19 ma avrebbe reagito in modo violento, dando calci e pugni agli investigatori, che, poco dopo, lo hanno bloccato e dichiarato in stato di arresto.

La sanzione

Il giovane, che si sarebbe anche rifiutato di fornire la propria identità, è stato sanzionato per l’inosservanza della normativa anti Covid19. L’indagato, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato posto agli arresti domiciliari.

Controlli ad Augusta

I carabinieri, nell’ambito dei controlli anti Covid19, hanno sottoposto alle verifiche 200 attività commerciali e 733 soggetti, “di cui 14 sono stati sanzionati poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le ore 22:00 e le ore 05:00 senza giustificato motivo ovvero perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale” fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa. L’importo complessivo delle sanzioni è di oltre 5000 euro.

Movida a Siracusa

Sabato sera, a Siracusa, in prossimità dei locali di Ortigia, il centro storico della città, si sono formati degli assembramenti, come documentato da alcune foto. In una, in particolare, si scorge un buon numero di persone in via Picherali, la strada che collega piazza Duomo con la Fontana Aretusa, i luoghi simbolo di Ortigia. La foto, pubblicata dal Comitato quartieri fuori dal Comune, ha fatto rapidamente il giro dei social, sollevando non poca indignazione, soprattutto tra coloro che, in modo scrupoloso, si attengono alle norme sul contenimento dell’emergenza sanitaria