emergenza sanitaria

Torna la movida a Siracusa agevolata dall’istituzione della zona gialla

Indignazione sui social dopo la pubblicazione della foto con gli assembramenti in Ortigia

Con la zona gialla è tornata la movida a Siracusa. Ieri sera, in prossimità dei locali si sono formati degli assembramenti, come documentato da alcune foto. In una, in particolare, si scorge un buon numero di persone in via Picherali, la strada che collega piazza Duomo con la Fontana Aretusa, i luoghi simbolo di Ortigia, il centro storico di Siracusa. La foto, pubblicata dal Comitato quartieri fuori dal Comune, ha fatto rapidamente il giro dei social, sollevando non poca indignazione, soprattutto tra coloro che, in modo scrupoloso, si attengono alle norme sul contenimento dell’emergenza sanitaria.

I controlli anti Covid19

Ci sono, però, i controlli da parte delle forze dell’ordine per scongiurare il rischio della diffusione del Covid19. I carabinieri, nelle ore scorse, hanno emesso una multa nei confronti di 2 ristoratori, la cui colpa è stata di aver fatto entrare nel loro locale un numero di clienti superiore rispetto a quanti ne avrebbero potuti contenere. Insomma, secondo quanto sostenuto dai carabinieri vi sarebbe stato il pericolo di assembramenti, tra i veicoli principali della diffusione del Covid19.Nel complesso, i militari, in relazione alle violazioni delle norme sull’emergenza sanitaria, hanno emesso multe ai danni di 13 persone per un importo di 7 mila euro.

Al via i vaccini per gli over 80

Ha preso il via ieri la vaccinazione anticovid per gli ultraottantenni nelle quattro postazioni protette predisposte dall’Asp di Siracusa negli ospedali di Siracusa, Avola, Augusta e Lentini. Sono tre gli ambulatori vaccinali allestiti nell’ospedale del capoluogo, due all’ospedale di Lentini e uno rispettivamente negli ospedali di Augusta e Avola, tutti in ambienti con percorsi separati a piano terra dove, complessivamente, è prevista la somministrazione giornaliera di 280 dosi di vaccino fino ad esaurimento dei prenotati che ad oggi sono circa 7 mila che si aggiunge a quella delle altre categorie in corsi di vaccinazione.