La polizia entra in casa di una coppia per sedare una lite e trova la droga

Redazione di

16/02/2022

Se non avessero litigato in casa, la polizia non avrebbe mai scoperto che nascondevano la droga. L’uomo, 48 anni, oltre ad essere denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale perché quando gli agenti hanno compiuto un controllo nella sua abitazione avrebbe provato a bloccarli. La paura dei vicini per la lite della coppia Non è stato preso alcun provvedimento per la sua convivente con cui ieri sera l’uomo si era scontrato verbalmente ma le loro urla avrebbero spaventato i vicini che, temendo il peggio, hanno chiamato i poliziotti, i quali, poco dopo essersi presentati nella casa della coppia, in via Politi Laudien, nella zona dei Cappuccini, sono stati attirati da un forte odore di erba. Al termine della perquisizione, gli agenti hanno trovato 75 grammi di marijuana. Un arresto Nella stessa serata, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un ventiseienne, trovato in possesso di 12 grammi di crack, suddiviso in 58 dosi, in via Cannizzo, nella zona nord di Siracusa, una delle piazze dello spaccio di Siracusa. Spaccio ad Ortigia I carabinieri di Ortigia hanno arrestato un uomo di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. E’ stato bloccato nel rione della Giudecca del centro storico con 80 dosi di cocaina e 22 di marijuana, oltre a 500 euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio. La droga nascosta in un muretto L’uomo, con precedenti penali, sarebbe stato riconosciuto dai militari ed i sospetti sul suo conto sono emersi non appena hanno visto cambiare strade non appena si è reso conto di essere finito sotto osservazione. Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale, il 38enne, per non farsi trovare con la droga in mano e dentro una busta, avrebbe provato a nasconderla in una delle tante intercapedini dei muri delle case degli stretti vicoli dell’isola di Ortigia. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare davanti al gip del tribunale di Siracusa.

